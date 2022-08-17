Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde Yalova'daki Deprem Anıtı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde Yalova'daki Deprem Anıtı'nı Ziyaret Etti

17.08.2022 12:34
Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde Yalova'daki Deprem Anıtı'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi’nin 23’üncü yıl dönümünde, Yalova’daki Deprem Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL/ NEDİM GÜLER - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde, Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.

Partisinin grup toplantısı için bugün Yalova'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Gölcük olan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri ve yurttaşlar da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, karanfiller bıraktığı anıt içerisindeki sergiyi de gezdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde Yalova'daki Deprem Anıtı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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