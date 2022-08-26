Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ne gitti. Kılıçdaroğlu, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye 'nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar Kocatepe'deki Zafer Yolu'ndan 15 kilometre yürüyüşe başladı. Çakırözü köyü üzerinden yapılan yürüyüşte Kılıçdaroğlu'na, CHP Gençlik Kolları'na üye gençler ve CHP kurmayları da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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