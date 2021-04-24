CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

24.04.2021 14:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politika, bir ulusal politika olmak zorundadır, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politika, bir ulusal politika olmak zorundadır, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tele-1 TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan 1915 olaylarına ilişkin bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Geçmişte acılar yaşandı mı? Evet yaşandı, bunu inkar eden yok. Peki bunu incelemesi gereken kim? Tarihçiler. Türkiye bu konuda hazır mı? Evet hazır. Hatta Ermenistan'a çağrı yapıldı 'Siz de açın arşivlerinizi, bağımsız tarihçiler gelsinler baksınlar olayı incelesinler.' Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananları, Türkiye'nin izlediği "yanlış dış politikanın maliyeti" olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün komşularımızla Azerbaycan'la nasıl dostsak, Irak'la Suriye ile Ermenistan'la da dost olmak zorundayız. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Karabağ'da işgal altındaki topraklar alındı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Bütün dostlarımız, Amerika dahil destek vermesi lazım, ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Bu çerçevede olaya bakmak lazım. Ayrıca tarihçilerin görevi, siyasetçilerin görevi olmamalı."

Türkiye'nin izlediği dış politikayı eleştiren Kılıçdaroğlu, şu anda ülkenin bir dış politikası olmadığını savundu. "Türkiye'nin dış politikasının ana ekseni ne?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinden vazgeçildiğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kim Dışişleri Bakanı? İbrahim Kalın mı? Sayın Çavuşoğlu mu? Milli Savunma Bakanı mı veya iletişim Başkanı mı? O kadar karmaşık bir yapı var ki her kafadan bir ses çıkıyor, ana eksen, ana hedef yok, ana strateji yok, günlük olaylar karşısında tepki veren bir dış politika. Dış politika bir ulusal politika olmak zorundadır, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir. Siz, Türkiye'nin çıkarlarına değil de bir kişinin çıkarları üzerine dış politikayı inşa ederseniz bir süre sonra bunun hesabını 83 milyon verir. Türkiye'nin geldiği nokta da bu. Niçin Mısır'la kavga ettik? Şimdi aracı koyuyoruz, 'gelin bizimle barışın' diye. Bakın dış politikanın maliyeti, Doğu Akdeniz'deki karbon yataklarının çıkarılmasında Türkiye'nin devde dışı bırakılmasıdır. Bu az bir maliyet midir? Bizim hakkımız olan bir alan, biz o alandan hakkımız olmayan bir alana doğru itiliyoruz. Oysa Türkiye'nin orada başat aktör olması gerekirdi."

23 Nisan kutlamaları

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan kutlamalarının sınırlandırılması hatırlatılarak, "Sayın Erdoğan, uzun bir süredir ne Meclis ne de Anıtkabir'deki törenlere katılmıyor. Bunu nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Devleti yöneten bir kişinin o devletin tarihine saygı duyması gerekir. TBMM'nin önemini kavraması gerekir. TBMM, 101 yıl önce 23 Nisan 1920'de 115 milletvekiliyle toplanmışsa, o 115 milletvekilinin bu ülke için neler yaptığını biliyorsa o gün o saatte ayrı bir toplantı yapmaz. TBMM kuruluşun 101. yılında özel bir toplantı yapıyor, o özel toplantıda bütün partililerin yetkilileri 5'er 10'ar dakika konuşuyor, o ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi gidip bir yerde açılış yapıyor. Bu ne demektir, o kişi TBMM'ye saygı duymuyor demektir. TBMM'ye saygı duymayan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme kabiliyeti yok demektir."

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 128 milyar dolarlık rezervle ilgili dünkü açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının yeni döviz satmadığını, eskiden beri satış yaptığını anımsattı.

Eskiden MB'nin ihale açtığını ve bunun sonucunda yapılan satışın internet sitesine konulduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ama burada kime kaça satıldığı belli değil bilmiyoruz, arka kapıdan satılıyor. Protokol yapıyorlar, MB'nin yasayla verilen yetkisi bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanlığına devrediliyor. Bu 'Ben yasama organının çıkardığı yasaya uymuyorum' demektir. 200 milyar Türk Lirası'nın altında bir kamu zararını kimse söylemiyor şu ana kadar." görüşünü savundu.

Kavcıoğlu'nun "Rezerv kaybımız yok sadece yer değiştirdi." dediğini de aktaran Kılıçdaroğlu, "Eskiden bu 128 milyar dolar senindi, sen bunu verdin. Sonra bankalardan topladın bu para senin değil ki. Bu para senin değil ki başkasının parası. Rezerv kaybı ne demek ya? Sen mülkiyetini kaybettin bunun. Evin var evini satıyorsun, aynı evde kirada oturuyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu'nun "Kimsenin burnu kanamadan pandemi krizi atlatıldı." sözlerini de eleştirerek, "Bizim gördüğümüz Türkiye'yi görmüyor bunlar. Adamlar ölüyor, intihar ediyorlar. Mutfakta, sofrada açlık var. Bunlar otursunlar kalksınlar CHP'li belediyelere dua etsinler. Yüzbinlerce kişiye nakdi ve ayni yardım yapıldı, yoksa bu ülkede kıyamet kopardı. Sen önce o protokolü açıkla bakalım." diye konuştu.

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi         
15:49
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı         
15:40
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor         
13:52
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu         
13:22
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi         
12:24
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağaca Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağaca "Ders olsun" yazdılar         
11:34
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek         
10:51
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 16:21:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei