CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

04.05.2021 16:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde, çiftçilerin kredi faizlerini sıfırlayacaklarını ve ana borçlarını da taksite bağlayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde, çiftçilerin kredi faizlerini sıfırlayacaklarını ve ana borçlarını da taksite bağlayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Yeniçağ Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"CHP iktidara hazır mı? Neler hedefliyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında, parlamentoya sevk edecekleri ilk kanunun, "Siyasi Ahlak Kanunu" olacağını aktardı.

Siyaseti kirlilikten arındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ihale takipçisini ve rüşvetçisini temizleyeceklerini ifade etti.

Süratli bir şekilde yaraların sarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İlk bir haftada çiftçilerin, Tarım Kredi'den veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız, ana parayı taksite bağlayacağız. Çiftçi bir sene rahatlayacak." dedi.

Ödeme takviminin de çiftçilerin isteğine göre ayarlanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, esnafın aldığı kredilerin faizlerini sıfırlayacaklarını, onlar için de uygun bir ödeme takviminin hazırlanacağını kaydetti.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kredi alıp üniversiteyi okuduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Üniversiteden mezun oldu, iş yok, şimdi haciz uyguluyorsunuz. Onları da telafi edeceğiz. İşi vereceksin, ondan sonra para istersin ve faizsiz olacak o da." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını, şöyle sıraladı:

"Süleyman Şah Türbesini gene kendi vatan toprağımıza götüreceğiz, bayrağımızı dikeceğiz oraya. Süleyman Şah kendi toprağında ve bayrağımızın altında yatacak.

Köprüleri, kullanılmayan havaalanlarını tamamen kamulaştıracağız. Torunlarımızın sırtına yük olarak binecek bunlar. Gelecek kuşakları biz borçlandırabilir miyiz? Bizim onlara daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmamız lazım. Dolayısıyla bunları kamulaştıracağız ama intikam duygusuyla değil, önce maliyetlerini çıkaracağız. 'Kardeşim kaça mal ettin?' Üstüne makul bir kar koyacağız. Al paranı kardeşim, bundan sonra devlete aittir. Bu işi bitireceğiz. Her şey devlete ait olacak, böylece devlet, cebinden parayı götürüp onlara tüyü bitmemiş yetimin hakkını vermeyecek."

"Ekonomiyi yeniden yapılandırmanız lazım"

İşsizlik konusunun kısa sürede çözülebilecek bir konu olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorununu çözmek için ekonomiyi yeniden yapılandırmanız ve bütün var olan kaynakları üretime yönlendirmeniz lazım. Türkiye'nin üretmesi ve istihdam oluşturması lazım." ifadesini kullandı.

İşsizlik konusunda önemli projelerinin olduğunu, ama hepsini şimdi açıklamayacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Merkez Türkiye Projesi'ni mükemmel hale getirdiklerini ve projenin uygulanabilir olduğuna dair de uluslararası kuruluşlardan referans alacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında, devletin boş olan kadrolarını da hızlı bir şekilde dolduracaklarını söyledi.

"Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı"

"Yatırımcıların önünü açmak için neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Şu anda istediğiniz teşviki verin, yine de yatırım gitmez. Niçin? Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hangi sanayici yarın doların kaç lira olacağını biliyor? Kimin can ve mal güvenliği var? Her an gelip birisi sizin mal varlığınıza el koyabilir. Bir kişinin kararına bağlı. Mahkemeye başvursanız, mahkeme de oraya bağlı. Eğer siz, demokrasiyi tam şekillendirmezseniz, demokrasiyi bütün kurallarıyla uygulamaya koymazsanız, can ve mal güvenliği yok demektir. Ne yerli sermaye ne yabancı sermaye gelip yatırım yapar. Nitekim, Türkiye'de bakın yatırımların hepsi duruyor. Bizim iş adamları nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna Hersek'e, herkes oraya gidiyor. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soruyu sormak, Cumhurbaşkanına hakaret sayıldı. Akıl alacak şey değil. Neden hesabını veremiyorlar? Nereye gitti bu para? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz? Eskiden Merkez Bankası ihale yapardı, kuruluşlar girerdi ihaleye, Merkez Bankası satardı. Merkez Bankasının dövizi sabit tutmak, düşürmek, yükseltmek gibi bir politikası yoktur zaten, ana politikası enflasyondur, enflasyonla mücadeledir. Siz Merkez Bankasının yapacağı bir işi kanuna göre, bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanına veriyorsunuz. Genelge ile kanunu değiştiriyorlar, bir protokolle de Merkez Bankası kanununu işlemez hale getiriyorlar. Bu hukuk devleti midir?"

MHP'nin yeni anayasa önerisi

Kemal Kılıçdaroğlu, soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100 maddelik anayasa çalışmamız hazır" açıklamasını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bildiğim anayasa önerisi için ne söyleyeceğim. Zaten diyor ki 'Tek adam rejimini tahkim etmemiz lazım'. Neyle tahkim edecek? Ben de merak ediyorum." diye konuştu.

"En büyük sorun, sorgulamadan el kaldırıp, indirmeleri"

AK Parti'nin içinde çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Orada saygıdeğer insanlar da var, fakat parti disiplini dolayısıyla seslerini pek çıkarmıyorlar, ama kapalı kapılar ardında en sert eleştirilerini yapıyorlar. Onların en büyük sorunu, gelen her şeyi sorgulamadan el kaldırıp, indirmeleridir. Yanlışlık da buradan başlıyor zaten." görüşünü paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağına ilişkin yorumların hatırlatılması üzerine, bunun, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) karara bağlanacak bir konu olduğunu söyledi. Ama kurulun bağımsız bir iradesinin bulunmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "51. sefer seçime girse, Yüksek Seçim Kurulu '52. sefer de girebilir' diye karar alır. Adım gibi eminim bundan." ifadesini kullandı.

Anayasanın da şu anda rafa kaldırıldığını, hak ihlallerinin yaşandığını, kurumların iradelerinin de ipotek altında bulunduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, tüm bunları düzelteceklerini kaydetti.

Aşı tedariki

Kılıçdaroğlu, "Neden 100 milyon doz Sinovac aşısı gelmiyor?" sorusu üzerine, "Yapılan sözleşme 50 milyon doz. O da gelmedi. ya paranızı ödemiyorsunuz ya aracı firmanın sorunu çıktı, gelmiyor. Hadi oradan gelmedi, BioNtech gelecekti o ne oldu?" dedi.

Devletin yönetilemediğini, 5-10 yıl sonrasının planlanmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu ülkenin insanlarının çıkarlarının asla düşünülmediğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti savaşa girse, mülkiyeti kendisine ait tek bir doları bile yok. Bir doları bile yok. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar, eksi 60,4 milyar dolar. Başkalarına 'bunu ödünç ver bize demişiz', almışız duruyor orada, ama para bizim değil." diye konuştu.

"Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı doğru bulmam"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna da "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin metin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, amaçlarının yaşanabilir bir Türkiye olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve partili olmaması gerektiğini belirtti.

"CHP'nin, diğer partilerden bir ismin adaylığına nasıl bakacağı" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ittifak uzlaştığı andan itibaren hiçbir sorunun bulunmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir başka soruya karşılık, ittifakı güçlendirmeyi, genişletmeyi isteyeceğini, ama bunun kararının da ittifakın ortak görüşüyle alınabileceğini vurguladı.

"6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine ilişkin bir soru üzerine, herkesin huzur içinde yaşadığı, düşüncelerini özgürce ifade ettiği, üretenin zarar etmeyeceği, üniversitelerin bilgi ürettiği, gençlerin becerisinden, bilgisinden yararlanıldığı bir ülke vaadinde bulunduklarını anlattı.

Seçimlerde Türkiye'nin kaderini, bu ülkenin gençlerinin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç, özgür, konuşan, kavgasız, sorunlarını çözen, komşularına örnek olan bir Türkiye istiyor. Dolayısıyla 6 milyon 300 bin genç, bu ülkeye demokrasiyi getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika


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