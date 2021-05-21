CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı doğru bulmadığını belirterek, "Biz demokrasi kültürünü savunan bir gelenekten geliyoruz. Dört parti de böyleyiz. İstişareyle yaparız, kararımızı veririz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in videolu paylaşımlarıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, yeraltı dünyasıyla hiç ilgilenmediğini ve ilgisinin de olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, yeraltı dünyasının AK Parti döneminde güçlendiğini savundu.

Suç örgütlerinin palazlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir suç örgütünün arkasında siyasi güç olmazsa suç örgütleri büyüyemezler." dedi.

İzmit limanına ve Mersin'e kokain geldiğini ve bunun kimlere geldiğinin belli olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bunu bir gazetecinin bulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümetinin bulamadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bulamıyor bunu. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bulamıyor bunu. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bir gazetecinin bulduğu kişiyi bunlar bulamıyorlar. Dava bile açılmamış." diye konuştu.

"Neye bağlıyorsunuz bunu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siyasi güç. Bütün yetkiler kimde? Süleyman Soylu'da mı? Su bile içemez Erdoğan'dan talimat almadan. Nereden alıyor talimatı? Erdoğan'dan. Dava açılmıyorsa, bir gazeteci bunu saptıyorsa bu ülkenin emniyet güçleri bunu bilmez mi? Bal gibi bilirler." yanıtını verdi.

"Süleyman Soylu'yu hedef alan iddialar sonucunda bir şey bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne olacak ki? Olayın gerçeğine bakalım. Dava açılmadı. Birisi kalkıp o savcıya sordu mu, sen niye dava açmadın? Bürokrasi görevini yapamıyor, siyasi otorite bürokrasinin görev yapmasını engelliyor." diye konuştu.

"Sonbaharda seçim olması lazım"

"Erken seçim olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan, erken seçim yapması lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda." cevabını verdi.

"Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yapmak zorundalar. Sonbaharda olması lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Bir ittifakın parçası olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, kararları danışıp konuşarak aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi kültürünü savunan bir gelenekten geliyoruz. Dört parti de böyleyiz. İstişareyle yaparız, kararımızı veririz." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğünün anayasasında yazıldığı bir ülkede mafyanın "Cumhur İttifakını destekliyoruz, Kılıçdaroğlu'na karşıyız." bildirisi yayınladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben üçüncü ortak dediğimde kızıyorlar. Bunu söyleyen ben değilim, onlar söylüyorlar zaten. Bildiri yayınlıyor mu? Yayınlıyor. Altına kapı gibi imza atıyor mu? Atıyor. Cumhur İttifakını destekliyor mu? Destekliyor. Millet İttifakını eleştiriyor mu? Eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının değişmesi ve devlet aklını bilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayının namuslu bir adam olması lazım. Milletine hesap vermesi lazım. Mal varlığı dolayısıyla bir başka ülke tarafından tehdit edilen adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanının ailesiyle topluma örnek olması lazım. Bizim çıkaracağımız Cumhurbaşkanı adayının asgari bu niteliklerinin olması lazım. Bunlar olursa, bir aday bulursak elbette Cumhurbaşkanı adayı olur."

"Millet İttifakından sizin adınızın çıkma ihtimali var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu bilmem." yanıtını verdi. "Ama kaçmam diyorsunuz.." değerlendirmesine Kılıçdaroğlu, "Elbette. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır." dedi.

"Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'HDP ye bakanlık verileceği konusunda anlaşma yapıldı. Bunun belgesi var' ifadesi vardı. Ne söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Getirsin belgeyi koysun. Nerede bu belge ben de merak ediyorum." yanıtını verdi.

"Rüşvet aldığına dair belge gönderirsen partiden çıkarırız"

Soylu'nun "Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman bana adam gönderir, sonra da el altından gazetelere başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bu işlerle ilgili de gönderseydi ben açıklardım." dediğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kimseye el altından adam göndermem. Yalova Belediye Başkanıyla ilgili grup başkanvekilimize 'Gidin konuşun, bir haksızlık yapılıyor' dedim. Suç duyurusunda bulunan belediye başkanı. Hakkında hiç kimsenin 'Bu kişi buradan çıkar sağladı' diye ifadesi dahi yok. Ama açığa aldılar. Niye alıyorsun açığa? Eğer rüşvet aldığına dair bana bir ifade, belge, doküman gönderirsen biz zaten onu partiden çıkarırız."

"Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez"

"Aç çocuk başını yastığa koymayacak, ifadesi bir söylem mi yoksa bir proje mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Aile destekleri sigortası dediğimiz bir sigorta dalı üzerinde çalışıyoruz. Bütün kadrolarımız var. Yardımları insan onuruna yakışır şekilde yapacağız. Parayı göndereceğiz banka hesabına, onun yoksul ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığını sadece devlet bilecek. Komşusu bile bilmeyecek. Aylığını çekecek, alışverişini yapacak." diye konuştu.

Daha önce kullandığı "Devr-i sabık yaratmayacağız." ifadesi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet hukuk içinde yönetilir. Hukukun gereği yapılır. Bir yerde haksızlık varsa bağımsız yargı hukuk içinde yargılar." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıta yapılan zamlar sorulan Kılıçdaroğlu, bunun ekmekten dolmuş fiyatlarına her alana yansıyacağını ve faturasını halkın ödeyeceğini söyledi.

128 milyar dolar tartışmaları hatırlatılan Kılıçdaroğlu, bu paranın vatandaşın alın teri, birikimi ve vergilerinin toplanıp Merkez Bankasının kasasına dolar olarak konulan para olduğunu, kamu bankaları aracılığıyla birilerine büyük avantajlarla satılan bu paraya ilişkin sordukları soruların cevabını alamadıklarını, verilen cevapların hepsinin yanlış olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın liderleri bir programda buluşur mu?" sorusuna "Benden yana bir sorun yok.", "İttifak adayı Cumhurbaşkanı seçilirse Beştepe'de mi oturacak?" sorusuna da "Hayır." cevaplarını verdi.