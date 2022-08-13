GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na ve restorasyonu tamamlanan "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde ve Belekcehan beldesinde toplu açılış törenlerine katılacak, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek.

(Yozgat/11.30-16.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelecek, Millet Bahçesi'nde aşure dağıtacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı'nda konuşacak.

(İstanbul/10.00)

2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

3- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına Yukatel Kayserispor-İstanbulspor, Galatasaray-Bitexen Giresunspor ve Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/19.15/İstanbul/Adana/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK-Boluspor, Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Altınordu ve Eyüpspor-Altaş Denizlispor maçları yapılacak.

(Manisa/17.00/Rize/19.15/Ankara/İstanbul/21.45)

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