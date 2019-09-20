CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel...
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı. Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum İmamoğlu söz verdi: İSMEK'te Kürtçe dil kursu açılacak CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu