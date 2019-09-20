Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel...

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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