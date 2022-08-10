Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi

10.08.2022 18:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu dün, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesind ; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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