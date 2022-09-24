CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Gizem Bayır ile Cihan Karabey'in düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını geline Gizem Bayır'a verdi.
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Gizem Bayır ile Cihan Karabey bugün Güzelbahçe ilçesinde evlendi. Nikah törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile partililer de katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, nikah şahitliğini yaptığı çifte mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını da gelin Gizem Bayır'a takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu İzmir'de, Gizem Bayır ile Cihan Karabey Çiftinin Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika