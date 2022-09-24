CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır 'ın kızı Gizem Bayır ile Cihan Karabey bugün Güzelbahçe ilçesinde evlendi. Nikah törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile partililer de katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, nikah şahitliğini yaptığı çifte mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını da gelin Gizem Bayır'a takdim etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu İzmir'de, Gizem Bayır ile Cihan Karabey Çiftinin Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.