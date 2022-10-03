Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

03.10.2022 16:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir gazetecinin "Belediye başkanları Ordu'daki toplantıdan sonra Genel Başkan ile görüşme gerçekleştirdi. Gündemde ne vardı?" sorusu üzerine 11 büyükşehir belediyesinin kendi illerinde daha önce bu tür toplantıları düzenlediğini anımsattı.

Şu ana kadar toplantılarda ilk turun tamamlandığını, ardından Ordu'da büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Torun, "Toplantıda birçok konu konuşuldu ama en önemlisi son günlerde özellikle belediyelerimize kurulmaya çalışılan kumpaslar, iftiralar, karalama kampanyaları üzerine daha kararlı, organize şekilde gitmek. Hem belediye başkanlarımız kendi arasında hem genel merkez, belediyelerimiz iş birliğiyle bu kara propagandaya karşı güçlü şekilde ses çıkarmak ve bundan sonra atılacak adımlar olduğunda bir karalama, iftira, kumpas olduğunda da en sert şekilde cevap vermek üzere karar alındı. Bunu da Sayın Genel Başkan ile paylaşmak, aktarmak üzere geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyelerimizi karalayarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"

Seçim yaklaştıkça CHP'li belediyelere karşı kara propagandanın artacağını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimizde hiçbir şey bulamazlar. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı orada. Çalışan personelin soruşturmasını yapan onlar. Suçlu mudur değil midir onun belgesini veren onlar. Ama sanki belediyelerimizde bir suç varmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sabaha karşı baskınlar yaparak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir dosyayı, görevliyi göndererek alması mümkünken, elli tane polisi kapıya dayayarak sabaha karşı sadece bir dosya almak için önemli bir olay varmış gibi belediyeye gönderiyorlar. Bunların hepsi algı yaratma çabası. Biliyorlar ki yerelden genele iktidarı kuracağız. Yerel yönetimlerimiz de başarıyla görevlerini devam ettiriyorlar. Gerçekten her türlü baskıya, engellemelere rağmen olağanüstü işler yapıyorlar, ilkleri gerçekleştiriyorlar. Ama maalesef belediyelerimizi bir şekilde karalayarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Dün Erdoğan metro açılışında bulundu. O kadar acizler ki İstanbul Belediyesinin logosunu silecek, göstermeyecek kadar acizleştiler. Suni olaylarla kendilerine güç devşirmeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Belediyelerimiz vatandaşımızın her bir kuruşunun hesabını vererek şeffaf şekilde üreten belediyeciliği ortaya koyuyorlar."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti - Son Dakika

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