Kılıçdaroğlu: "Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz"

09.09.2022 16:31
Kılıçdaroğlu: "Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Atatürk’ün huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, “Güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Atatürk'ün huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, "Güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir" dedi.

CHP 99 yaşında. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah partiye yeni üye olan 99 genç ve yöneticilerle birlikte Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, CHP'nin kurucu Genel Başkanı Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu mesajı yayınladı:

"Kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP 99 yaşında! Başta kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş partimizin tüm neferlerini minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere bırakılan bu büyük mirasın ve sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak; güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir!"

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:00 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bilen esrarengiz kullanıcı, Charles için de ölüm tarihi yayınlamış
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 16:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Güzel Cumhuriyetimizi Korumak, Yüceltmek ve Nihayetinde Demokrasi ile Taçlandırmak İçin Çalışmalarımızı Daima Sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement