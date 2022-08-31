"Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hitaben, "Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok" dedi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. - Son Dakika

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