Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı.

31.08.2022 23:12
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elektriğe zam yapmaması konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. - Son Dakika
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