Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere Erdoğan Uyarısı: "Sakın Dinlemeyin. Tek Derdi Bu Harami Düzeneğin Ömrünü Biraz Daha Uzatabilmek. Çapı Bu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü konuşması nedeniyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Samsun'da kendisine yönelttiği eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var" sözleri ile ilgili haberi alıntılayarak gençleri uyaran Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!"