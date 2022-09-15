Kılıçdaroğlu sosyal konut projesine inanmıyor: Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 2 gün sonra tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından sosyal konut projesine karşı açıklamaları şöyle:

"SOSYAL KONUTLARIN YAYGINLAŞMASINI CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUM"

"Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

"SANA İNANALIM İSTİYORSAN, BU İŞE MÜTEAHHİTLERİN GİRMESİ İÇİN HAZİNEDEN GELİR GÜVENCESİ VER"

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

"TOPLA PARALARI FAKİR FUKARADAN, SEÇİM SÜRECİNİ FİNANSE ET"

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal konut projesinin tanıtım toplantısında, "Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, 2023-2028 arasını kapsayan beş yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutlarımızın, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır: Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" diye konuşmuştu.