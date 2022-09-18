Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Sosyal Konut Projesi' Çağrısı: "Tekrar Ediyorum; Hazine Garantisi Ver. Destekleyeceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Sosyal Konut Projesi' Çağrısı: "Tekrar Ediyorum; Hazine Garantisi Ver. Destekleyeceğiz"

18.09.2022 20:57
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Sosyal Konut Projesi' Çağrısı: "Tekrar Ediyorum; Hazine Garantisi Ver. Destekleyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, “Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var… Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, "Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var… Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği paylaşımda şunları kaydetti:

"Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var. Siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz. Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına 'Bay Kemal projeye karşı çıktı' haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Sosyal Konut Projesi' Çağrısı: 'Tekrar Ediyorum; Hazine Garantisi Ver. Destekleyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Sosyal Konut Projesi' Çağrısı: "Tekrar Ediyorum; Hazine Garantisi Ver. Destekleyeceğiz" - Son Dakika
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