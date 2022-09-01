Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Öğretmenlere Çapulcu mu Dedin Sen? Öğretmenler Hemen Birleşin, Hemen! Bu Sınava Girerseniz, İflah Olmazsınız" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Öğretmenlere Çapulcu mu Dedin Sen? Öğretmenler Hemen Birleşin, Hemen! Bu Sınava Girerseniz, İflah Olmazsınız"

01.09.2022 13:07
Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Öğretmenlere Çapulcu mu Dedin Sen? Öğretmenler Hemen Birleşin, Hemen! Bu Sınava Girerseniz, İflah Olmazsınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmenlere yönelik "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmenlere yönelik "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin törende yaptığı konuşmadaki; " Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu falan, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözlerine yanıt verdi.

"ERDOĞAN, SEN ÖĞRETMENLERE ÇAPULCU MU DEDİN SEN?"

Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı. Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerin Yerde Sürüklenmeleri Hiç Kimsenin Kabul Edemeyeceği Bir Tablodur Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerin Yerde Sürüklenmeleri Hiç Kimsenin Kabul Edemeyeceği Bir Tablodur
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Öğretmenlere Çapulcu mu Dedin Sen? Öğretmenler Hemen Birleşin, Hemen! Bu Sınava Girerseniz, İflah Olmazsınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Öğretmenlere Çapulcu mu Dedin Sen? Öğretmenler Hemen Birleşin, Hemen! Bu Sınava Girerseniz, İflah Olmazsınız" - Son Dakika
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