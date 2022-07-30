Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın Ülke Vizyonu 'Bay Kemal, Cehape Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' Falan... Sonuç: Fındık Alım Fiyatı 54 Tl. Bundan Artık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı açıklamaların görüntülerini paylaştı ve "Erdoğan'ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'da; toplu açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu sosyal medya hesabında paylaştı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan'ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!"

Kılıçdaroğlu, ayrıca "Fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdim" diyerek, önerisinin yer aldığı haberin linkini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Ama eksik yapmış. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur" sözleri yer aldı.