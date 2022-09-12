Kılıçdaroğlu: 12 Eylül Zihniyeti de 15 Temmuz Zihniyeti de Halkın İradesini Gasp Eden Tüm Rejimler de Tarih Huzurunda Hesap Vermeye Mecburdur - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 12 Eylül Zihniyeti de 15 Temmuz Zihniyeti de Halkın İradesini Gasp Eden Tüm Rejimler de Tarih Huzurunda Hesap Vermeye Mecburdur

12.09.2022 18:43
Kılıçdaroğlu: 12 Eylül Zihniyeti de 15 Temmuz Zihniyeti de Halkın İradesini Gasp Eden Tüm Rejimler de Tarih Huzurunda Hesap Vermeye Mecburdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül Darbesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 12 Eylül Zihniyeti de 15 Temmuz Zihniyeti de Halkın İradesini Gasp Eden Tüm Rejimler de Tarih Huzurunda Hesap Vermeye Mecburdur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: 12 Eylül Zihniyeti de 15 Temmuz Zihniyeti de Halkın İradesini Gasp Eden Tüm Rejimler de Tarih Huzurunda Hesap Vermeye Mecburdur - Son Dakika
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