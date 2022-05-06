CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler

06.05.2022 10:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler

Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve pek çok belediye başkanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idamının 50. yılında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla andı. 68 gençliğinin üç öğrenci lideri 12 Mart darbesinden sonra idam edilmişlerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idamlarının 50. yıl dönümünde andı.

Siyasiler Twittter'dan şu paylaşımlarda bulundular:

Kemal Kılıçdaroğlu: "Yaşamlarını "Tam Bağımsız Türkiye" mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum."

Ekram İmamoğlu: "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anıyorum. Bağımsız bir ülke için mücadele eden; fikri hür, vicdanı hür gençlere selam olsun."

Tunç Soyer: "O hazin geceden bu yana yarım asır geçti. Üç fidan artık "üç çınar" oldu. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölümsüz duruşlarını saygıyla anıyorum."

Zeydan Karalar: "Yolun düşerse kıyıya bir gün ve maviliklerini enginin seyre dalarsan Dalgalara göğüs gerenleri hatırla... Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygıyla anıyorum."

Muhittin Böcek: "Daha özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için canlarını veren#DenizGezmiş, #YusufAslan ve #Hüseyinİnan'ı rahmetle anıyorum."

Osman Gürün: "Tam Bağımsız Türkiye için mücadele eden ve bu uğurda canını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı saygıyla anıyorum."

Vahap Seçer: "'Yaşasın tam bağımsız Türkiye!' diye haykırarak 50 yıl önce darağacına yürüyen üç fidanı saygıyla anıyorum."

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Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andı: Bundan 50 yıl önce idam edildiler - Son Dakika


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