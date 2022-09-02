CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı duyururken, Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme yaptı.

"KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR"

Soylu paylaşımında, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Semra Güzel'in Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalandığını duyuran paylaşımında kendisine seslenen Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BU İLGİ İSTİYOR, AL BUNU BİRAZ İLGİLEN"

Bakan Soylu'nun tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz" paylaşımı yaptı.