CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen

02.09.2022 21:10

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyuran sosyal medya paylaşımında kendisine seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı duyururken, Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme yaptı.

"KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR"

Soylu paylaşımında, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bu İlgi İstiyor. Al Bunu İlgilen Biraz'

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Semra Güzel'in Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalandığını duyuran paylaşımında kendisine seslenen Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BU İLGİ İSTİYOR, AL BUNU BİRAZ İLGİLEN"

Bakan Soylu'nun tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bu İlgi İstiyor. Al Bunu İlgilen Biraz'
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Süleyman Soylu: Semra Güzel, Edirne'ye Giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin Başarılı Operasyonu ile Yakalandı Süleyman Soylu: Semra Güzel, Edirne'ye Giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin Başarılı Operasyonu ile Yakalandı İçişleri Bakanı Soylu: 'HDPKK'lı Semra Güzel yakalandı' İçişleri Bakanı Soylu: 'HDPKK'lı Semra Güzel yakalandı'
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Semra Güzel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen - Son Dakika
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