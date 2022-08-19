Kılıçdaroğlu: Milletin Ekmeğiyle Oynayanın Ekmeği Olmaz. Olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Erdoğan'ın emriydi; yaptım, oldu' diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, "'Erdoğan'ın emriydi; yaptım, oldu' diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak" diyerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bugünkü açılış töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içerek bir video paylaştı. Videoda, Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ'da söylediği şu sözlere yer verildi:

"BU, MERKEZ BANKASI YÖNETİMİNİN, SARAY'DAN TALİMAT ALIP KARAR ALAN YÖNETİMİN MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNAMASI DEMEKTİR. MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNAYANIN EKMEĞİ OLMAZ"

" Merkez Bankası, politika faizi bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki 'bizim de faizimiz düştü'. Hayır efendim. Merkez Bankası'ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi, o faiz giderek arttı. Son 6 ayda bankaların karı yüzde 400'ü aştı. 'Faize karşıyım' edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Kur Korumalı Mevduat; para yatıranlar 6 ayda 60 milyar 600 milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. 'Faizi indirdim' edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım, siz de anlatacaksınız. Politika faizini düşürüp bankalara büyük kar sağlayanları düşünün… Bu, Merkez Bankası yönetiminin, Saray'dan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz."