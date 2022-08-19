Kılıçdaroğlu: "Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın"

19.08.2022 13:42
Kılıçdaroğlu: "Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar' demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü uçakta kendisiyle ilgili söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu sosyal medyada şu mesajı verdi:

"Erdoğan 'Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar' demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın" - Son Dakika
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