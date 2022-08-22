Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Rencide Edici Sınavı Kabul Etmeyen Öğretmenlere Aba Altından Sopa Göstermiştir. Son Çağrım, Bu Sınava Girmeyin" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Rencide Edici Sınavı Kabul Etmeyen Öğretmenlere Aba Altından Sopa Göstermiştir. Son Çağrım, Bu Sınava Girmeyin"

22.08.2022 20:31
Kılıçdaroğlu: "Erdoğan, Rencide Edici Sınavı Kabul Etmeyen Öğretmenlere Aba Altından Sopa Göstermiştir. Son Çağrım, Bu Sınava Girmeyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söyledi:

"Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!

"TÜM GÜÇ SİZİN ELİNİZDEDİR"

Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. 'Hadi ordan demeyi' bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir! İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan, Rencide Edici Sınavı Kabul Etmeyen Öğretmenlere Aba Altından Sopa Göstermiştir. Son Çağrım, Bu Sınava Girmeyin' - Son Dakika

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