Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır

13.09.2022 22:53
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, " Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan  askeri için taziye mesajı yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıklamıştı.

YORUMLAR
500
50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 22:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement