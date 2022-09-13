CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, " Azerbaycan 'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.