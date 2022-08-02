Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim...

02.08.2022 19:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’da Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masa ile PKK terör örgütü arasında bağlantı olduğunu öne süren vatandaşa, “Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi” karşılığını verdi. “Ben televizyonlara bakıyorum. Yalan mı söylüyor bunlar” diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, “Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masa ile PKK terör örgütü arasında bağlantı olduğunu öne süren vatandaşa, "Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi" karşılığını verdi. "Ben televizyonlara bakıyorum. Yalan mı söylüyor bunlar" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki esnaf ziyareti sırasında; bir vatandaşın altı siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yurttaş, "Ben dinliyorum seni. Fakat PKK'ya yandaş çıktığın zaman. Türkiye'nin kanını emen ile sen nasıl?" dedi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşa "Kim PKK'ya yandaşlık ediyorsa Allah belasını versin.  Kim çadır mahkemelerini kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa Allah belasını versin" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, yurttaşa "Benim dediğimi sen de söyle" dedi.

Yurttaş, "Kim yapıyorsa belasını versin" diye sözlerini sürdürdü. Vatandaş, "Çünkü kanımızı emen o bizim. Çoluk çocuklarımızı mezarlara koyan o. Peki onunla niye ittifak kuruyorsun, altılı masa? Direk, çık de ki ben cumhurbaşkanı adayıyım. Diyemiyorsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir dakika, ona altı kişi (karar) vereceğiz" diye konuştu.

Yurttaş, "Onu niye yandaş alıyorsunuz, PKK'yı. Bizim kanımızı emenleri?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, vatandaşa "Kim dedi alıyorum diye. Yahu kim dedi alıyorum. Yok efendim ya" dedi.

Vatandaşın "Yalan mı" sorusuna; Kılıçdaroğlu "Yalan tabii… Yok efendim içinde. Bak sayıyorum: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi" karışlığını verdi.

Vatandaş, "O da sizin ittifakın içinde" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ne oldu? Ben sana saydım mı? Saydım. Başka hangi parti var? Sen bu tür yanlış propagandalara inanma" dedi.

Yurttaş ise "Ben televizyonlara bakıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sen bırak onları. Sen bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK'nın saldırısına uğrayan ben. Ben ayağı yere basmayan, böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma" dedi.

Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Yalan mı söylüyor bunlar?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar cesaretleri varsa, karşıma çıkarlar. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. Ben kimsenin kimliği ile uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Benim annem, babam… Senin kimliğinle uğraşmaya benim hakkım yok. Sen annen ve babanla gurur duyarsın. Annen Türk'tür, Kürt'tür, Laz'dır, Çerkez'dir. Beni ilgilendirmez. İki, ben kimsenin inancıyla da uğraşmam. Ben herkesin inancına saygı gösteririm, Allah ile kulun arasına başkasının girmeye hakkı yoktur. Tamam, öyle bir şey yok. Anlaştık mı? Altı partiyi öğrendin mi? İyi, güzel."

Kılıçdaroğlu, KPSS'de soruların bir yayınevi tarafından çalındığı iddialarına ilişkin de "Arkadaşlara görev verdim, araştırılıyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: 'Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'da Vatandaşa 'Altılı Masa' Yanıtı: "Chp, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Benim... - Son Dakika
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