Kılıçdaroğlu: "Dünyamıza Yeniden Renk Geliyor; O Kaleleri Yıkamazlar, İyileşeceğiz Dostlar" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Dünyamıza Yeniden Renk Geliyor; O Kaleleri Yıkamazlar, İyileşeceğiz Dostlar"

24.09.2022 11:24
Kılıçdaroğlu: "Dünyamıza Yeniden Renk Geliyor; O Kaleleri Yıkamazlar, İyileşeceğiz Dostlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı, “Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı, "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" notuyla paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu tarafından İzmir Seferihisar'da  düzenlenen ve üç gün sürecek olan 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için İzmir'de…

Kılıçdaroğlu bu sabah; eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde el ele yürüyüş yaptı. Sosyal medya hesabından yürüyüş fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Dünyamıza Yeniden Renk Geliyor; O Kaleleri Yıkamazlar, İyileşeceğiz Dostlar' - Son Dakika

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