Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Uludere Katliamında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri: "Adalet Roboski'den Geçer"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti. Mağdur aileler, Kılıçdaroğlu'na "Adalet Roboski'den geçer" dediler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; Uludere katliamında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

Katliamda 23 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Tosun'un kaybeden Zeki Tosun, Kılıçdaroğlu'na; "Kasten ve bilerek, Roboski'de yaşanan, çocuklarımızı ve evlatlarımızı öldürmesine neden olan bir hükümet, bunu 11 yıl önce ve bugüne kadar hep örtbas ediyorlar. Hep örtbas" sözleri ile hükümeti eleştirdi.

"ANNELERİN GÖZ YAŞININ DİNMESİ İÇİN FAİLLERİ BULUN"

Tosun, faillerin bulunmasını isteyerek, "Faillerin yargılanması ve bir nevi bu annelerin gözyaşlarının dinmesini istiyoruz biz. Babaların göz yaşlarının dinmesi. Biz her gün sabah erken kalkıp bakıyoruz, çocukların yatağına bakıyoruz. Acaba neden bu 34 insan. 34 keçi mi? Öldürmüşler, yemişler, bir şey olmamış gibi. Burada kalkıp bize tazminat soruyorlar. 'Tazminat vereceğiz, tazminat vereceğiz.' Siz önce faillerin yakalanmasına yardımcı olun. Bu failleri bir yakalayın, götürün. Ondan sonra tazminat söz konusu deyin. Eğer sizler de yarın kısmet olup da örtbas edecekseniz, helalleşme diye bir şey yok aramızda. Helalleşemiyoruz o zaman. Çünkü giden bizim evlatlarımızdır. Ama yarın hükümetin başına gelir, bu işi öne alırsanız. Hoş olsun. O zaman biz helalleşmeyi kabul ediyoruz" dedi.

Tosun, kendilerine devletin "şehitlikte" ayrımcılık yaptığını ifade ederek, "Biz halen bazı çocuklarımızın parmaklarını, ayak topuklarını görememişiz… Mezarlığa koymamışız. 15 Temmuz'da Ankara'daki FETÖ tarafından öldürülen kardeşimizin hakkı, hukuku neyse, onu bu ailelere de tanısın. Biz de insanız."

"ADALET İSTİYORUZ"

Çocuğunu yitiren Felek Encü ise adalet gelene kadar helalleşemeyeceklerini söyleyerek, şunları açıkladı:

"Bu çocuklarımızın hepsi gençti, öğrenciydi. Biz kendi halimizde insanlardık, fakirdik. Ama mutluyduk, huzurluyduk. Keşke benim oğlum bu şekilde öldürülmeseydi, katledilmeseydi. Evimizde oturamıyoruz, inanın. Çocuklarımızla doğru düzgün bir sofra kuramıyoruz. Bu haldeyiz, adalet istiyoruz. Beklentimiz sadece bu. Şimdilik kimse ile kusura bakmayın helalleşemiyoruz. Helalleşemeyiz. Ta Roboski'ye adalet gelene kadar. Bu devletten, sizden beklentimiz budur."

"NE HAKLARI VARDI BİZİ AĞLATMAYA? BEN KARDEŞLERİME HEM ANA OLDUM HEM BABA OLDUM. NEREDE BU DEVLET NEREDE?"

Katliamda kardeşini ve eşini yitiren Sevim Encü, şunları söyledi:

"Neredeyse 20 sene olacak. Beni herkes dinlesin. Ben Servet Avcı'nın eşiyim. Ben bunlara ana oldum, baba oldum. Bunlar benim kardeşim. Kimse halimizi sormadı. Hiç kimse demedi bu insanlar ne yapıyor ne ediyor? Herkes biliyor, kim yaptı, bilmiyorlar mı biliyorlar. Daha fazla siyaset yapmasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin üzerinde siyaset yapmasınlar. Biz istemiyoruz. Ne hakları vardı bizi ağlatmaya? Ben kardeşlerime hem ana oldum hem baba oldum. Nerede bu devlet nerede? Daha çocuklarımızın kanları onların üzerindeyken arkamızdan geziyorlar. Biz artık istemiyoruz. Biz barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz."

"ADALETİN TESİS EDİLECEĞİNE İNANIYORUZ. BUNUN İÇİN DAİMA BİZ SİZİN ARKANIZDAYIZ"

Başka bir yurttaş da Kılıçdaroğlu'na, "Ankara'dan İstanbul'a adalet için yapmış olduğunuz sefer hepimizin takdir ile karşıladığı bir durum. Ankara'dan Roboski ailelerini ziyaret etmenizden dolayı biz son derece gururluyuz. İnanıyoruz ki bu adaletin tesis edileceğine inanıyoruz. Bunun için daima biz sizin arkanızdayız. Size inanıyoruz herkes bunu böyle bilsin" sözleriyle dert yandı.

"TÜRKİYE'DE ADALET ROBOSKİ'DEN GEÇER

Genç bir yurttaş Türkiye'de öncelikli sorunun adalet olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben 2018'de cezaevine düştüm sırf bu olay içi 3 yıl 8 ay ceza aldım. 4 ay önce çıktım sayın başkanım. Benim yardıma ihtiyacım var, ameliyat masrafım var, devlet hastanesinde yok, 300-350 bin lira gideri var. Anneleri görüyorsunuz, halen gözleri yaşlı. Türkiye'de adalet Roboski'den geçer. Herkes bilsin Roboski çözülmeden Türkiye'de adalet, kardeşlik, barış falan hiçbir şey olmaz. Birilerinin artık elimizden tutup, yaslanmak istiyoruz. Güvence istiyoruz. Türkiye'de adaleti sağlayacak birilerinin gelmesi lazım ve biz şu anda bu güvenceyi sizde buluyoruz. Umarım Roboski'ye adaleti getiren siz olursunuz. Umarım adalet gelir. "