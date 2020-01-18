CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini, eğer netleşti ise yarın sonsuzluğa uğurlayacağız" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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