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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini, eğer netleşti ise yarın sonsuzluğa uğurlayacağız" dedi. - ANKARA
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