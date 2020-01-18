CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini, eğer netleşti ise yarın sonsuzluğa uğurlayacağız" dedi. - ANKARA