CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2) - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamürsel Kültür Merkezi'nde partiye yeni katılan üyelere rozet takması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli 'deki temasları kapsamında Hereke 'den Karamürsel'e tekne ile geçerek Marmara Denizi 'ndeki müsilaj hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında balıkçılarla da buluşarak talep ve sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

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