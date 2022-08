İSTANBUL-KEMAL KILIÇDAROĞLU EVRENSEL AŞURA MATEM MERASİMİ'NDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı konuşmada, "Bizler Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz" dedi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin şehit edilişinin 1383. yılında düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de katıldı.Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Kerbela'da yaşanan sevgili peygamberimizin vefatından yaklaşık yarım asır sonra çok sevdiği torununu katledilmesidir. Kerbela'nın bir diğer önemli boyutu bu katliamın bizzat sevgili peygamberimizin yolunda gittiğini savunanlar tarafından gerçekleştirilmiş olması. Dolayısıyla Kerbela'nın sadece Hazreti Hüseyin'in ve 72 arkadaşının toprağa düşmüş cansız bedenlerinin değil katledilenler ve katledenlerin insani ve ahlaki tercihlerinin bir bütün olarak Kerbela'ya baktığımızda bir sevgili peygamberimizi de bir muayyen olarak görüyoruz" dedi.

"YEZİD GİBİ DAVRANANLARDAN DA DEĞİLİZ"Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Kerbela sadece İslam tarihinin değil, insanlık tarihinin de en büyük trajedilerinden birinin adı olsa dahi kendisinden çıkartacağımız sonuç kin ve intikam değil mutlak adalet ve kardeşlik olmalıdır. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şüphesiz adaleti temsil ediyordu. ve elbette bizler Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız. Adaletten tarafız. Ancak şunu da özenle vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz. Bunu bir kez daha tekrar ediyorum. Hazreti Hüseyin'e ağlayıp kim olursa olsun, kimden yana olursa olsun, hangi inanca, mezhebe, etnik kimliğe sahip olursa olsun Yezid gibi davrananlardan değiliz, olmayacağız, olmamalıyız. Hazreti Hüseyin ben zulme karşı adaletin savaşın verirken kendisi zalim olan birinin bu harekete katılmasını istemiyorum demiştir. Bu sözün, bu şartın günümüz İslam dünyasındaki karşılığı şudur. Her türden haksızlığa, her türden şiddete, her türden adaletsizliğe, her türden eşitsizliğe karşı birlikte davranmalı ve birlikte karşı çıkmalıyız. Haksızlık, şiddet, adaletsizlik, eşitsizlik kimden gelirse gelsin ve kimden kaynaklanıyorsa kaynaklansın hep birlikte karşı çıkmalıyız. Günümüzün Yezid'i anlayışına ama, ancak, fakat,lakin ile başlayan cümleler kurarak meşruiyet kazandırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"ADALET PENCERESİNDEN BAKABİLMELİYİZ."Kılıçdaroğlu, "Bu özgürleşmeye, bu hürriyete de ancak ve ancak Hüseyin'in Kerbela'nın kumuna düşen kanından kin ve nefret değil, barış ve kardeşlik çıkartmamız halinde ulaşabiliriz. Dedesinin, babasının ve kendisinin dilinde, fikrinde, irfanında olmayan kin ve nefreti, sunni, şii, caferi, alevi, bektaşi, ezcümle kendisine müslümanım diyen tek bir ferdin de sürdürmeye hakkın yoktur. Bizim için tek bir kriter olmalıdır, o da adalet. İslam dünyasının ve tüm dünyanın temel problemlerine adalet penceresinden bakabilmeliyiz" dedi.

Anma töreninde salonda bulunanlar Hazreti Hüseyin'nin şehit edilmesini konu alan tiyatro oyununda uzun süre gözyaşı döktü.