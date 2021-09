CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce TBMM Başkanı Sayın Şentop'a açık çağrıda bulunuyorum, sonra da bütün siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum, şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü giderme konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım." dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ile Mareşal rütbesinin verilmesinin 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen gaziler ve şehit aileleriyle kahvaltı etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Yeri geliyor şehitlerimizi, gazilerimizi yere göğe sığdıramıyoruz ama uygulamaya gelince tam tersi bir tablo ile karşı karşıyayız." diyen Kılıçdaroğlu, aklının almadığı böyle bir siyaset anlayışı bulunduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gazi olmak, şehit olmak sıradan bir olay değildir. İnsanlar bir bedel ödüyor. Ödedikleri bedel, bayrakları için, vatanları için bir bedel ve onlar bedel öderken bizler evimizde rahat uyuyabiliyoruz, sokaklarda gezebiliyoruz. Dolayısıyla gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır. Önce bu gerçeğin altını çizelim. Eğer bir kaplama diş için '2 sene sonra geleceksin.' diye gün veriliyorsa o zaman biz gazilerimize saygı duymuyoruz demektir. Çok sık örnek veriyorum, İngiltere'de bir gazi mağazaya gittiğinde anons edilir, 'Falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır.' diyerek. Onlar gazilerine bu kadar değer verirken biz ne yapıyoruz? Sağ olsun Mansur Başkan'ımız da bir uygulama başlattı, otobüslerde kartı okutan gazilerimiz 'Vatan size minnettardır' sözünü duyuyorlar. Bu uygulamanın her yerde olması gerekiyor, bunun gereğinin yapılması lazım."

"Kore gazisi", "Kıbrıs Gazisi", "15 Temmuz Gazisi" gibi farklı isimlendirmeler bulunduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, her birinin ayrı statüye tabi olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Neden her biri ayrı statüde? Gazi gazidir, şehit de şehittir. Aralarındaki farkların nedeni nedir? Hepinizin huzurunda önce TBMM Başkanı Sayın Şentop'a açık çağrıda bulunuyorum, sonra da bütün siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum, şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü giderme konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleyelim." dedi.

Bu konuda bir kanun teklifleri olduğunu ancak görüşülmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın böyle bir teklif vermesi durumunda ise destek vereceğini bildirdi.

Anayasa'nın 10'ncu ve 61'inci maddelerinde şehit ve gazi yakınları arasında eşitlik ilkesine aykırı işlem yapılamayacağının ve onlara yaraşır bir hayat tarzının sağlanması gerektiğinin yazıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, bunun yapılmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda da yine bütün siyasi partilere, onların sayın genel başkanlarına sesleniyorum, yıllardır bir acı olarak bu tablo önümüzde duruyor. Bunu giderelim. ya ortak yapalım ya iktidar partisi, Cumhur İttifakı olarak yapsınlar. 'Beceremiyoruz' diyorlarsa biz yapalım, siz destekleyin. Biz bu işi çözelim. Yazıktır, günahtır bu kadar haksızlık olmaz." dedi.

Gazi Mustafa Kemal'e gazilik unvanının verildiği tarihin Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, gazi ve şehit yakınları için söylenenlerin hep sözde kaldığını, hayata geçirilemediğini belirtti. Şehit yakını ve gaziler için öncelikle neler yapılması gerektiğini 8 maddede toparladıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, birinci maddede şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sorunlarının çözümünde koordinasyon görevi yapacak, sorunları ile ilgilenecek "Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu"nu kuracaklarını belirttiklerini açıkladı.

Şehit yakını ve gazilere ödenen aylıklar

Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayırımcılığa son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimizin eşlerinin, eşleri yoksa anne ve babalarının ve gazilerimizin net aylık gelirinin en düşük net memur maaşının altına düşmemesi lazım. Bunu eşitleyeceğiz." dedi.

Şehitlerin 18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan çocuklarının kişi sınırlaması olmaksızın kamu kurumlarında istihdam edilebilmesini sağlayacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, gazi ve şehit çocuklarının eğitim hayatlarını burslu sürdürebilmeleri için de gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Tüm gazilerin sağlık güvencelerinin, milletvekilleriyle eşit seviyeye getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Milletvekilleri sağlık şartlarından hangi şartlarda yararlanıyorsa gaziler, maluller ve şehit yakınları da aynı şartlarda sağlık hizmetinden yararlanmalılar. Bu milletvekilleri için de bir onur vesilesi olur." diye konuştu.

Terörle mücadelede yaralanan tüm güvenlik mensuplarına "gazi" statüsü verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan 39'u polis, 47 şehidimiz var. 15 Temmuz darbe girişiminde de şehit ve gazilerimiz var. Bunlar için toplanan paralar duruyor. Bunların derhal hak sahiplerine verilmesi lazım. Bu parayı bankada tutamazsınız." diye konuştu.

Bir başka önemli konunun ise Süleyman Şah Türbesi konusu olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bu konunun içinde bir yara olarak durduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İçimdeki derin yara şudur, bir vatan toprağından, bayrağımızın dalgalandığı bir vatan toprağı, yani Süleyman Şah Türbesi. Yani kendi topraklarımızdan bayrağımızı indirip, Süleymah Şah Türbesi'ni kaçırmaktır. Bu benim içimde derin bir yaradır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. İnsanlar şehit oldu, gazi oldu insanlar, siz tek mermi dahi atmadan bayrağımızı indiriyorsunuz, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsunuz, kendi topraklarınızı terk ediyorsunuz. Bu kabul edilecek bir olay değil. İnşallah göreceksiniz, devir değişecek, biz bayrağımızı yine oraya, kendi topraklarımıza götüreceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni yine oraya götüreceğiz, bayrağımızı göndere çekeceğiz ve askerimiz yine orada nöbet tutacak. Bedeli ne olursa olsun, bunu yapmak zorundayız. Bu iş lafla olmaz. Bunu yaptığınız zaman kimse sizin vatanseverliğinizi asla sorgulayamaz ama bayrağı indirip vatan toprağını terk ederseniz, tek kurşun bile atmadan, kimse kusura bakmasın biz onların vatanseverliğini sorgularız."

Gazi ve şehit yakınlarının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunların çözüleceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, herhangi bir nedenle engelli aracını alamayanların kendilerinin belediyelerine başvurmaları halinde bu sorunun bir hafta içerisinde çözüleceğini açıkladı.

"Böyle bir acı tablo gerçekten içimize taş gibi oturuyor"

İçinde başka bir yara daha olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Denizli'deydim. Akşam cep telefonundan bir video gösterdiler, iki askerimizin diri diri yakıldığı görüntü. 'Bu montaj mıdır, şöyle midir, böyle midir.' diye araştırırken gerçek olduğu çıktı ortaya. Talimatı veren kişi tutuklandı, hapse atıldı. İyi ki bu ülkede dürüst gazeteciler var. Bir gazeteci arkadaşımız bir makale yazdı, iki askerin yanmasıyla ilgili talimatı veren kişi Gaziantep'te kuşçu dükkanı açmış. Önce tutuklanıyor, hapse atılıyor, sonra serbest bırakılıyor ve orada kuşçu dükkanı açıyor. Kim bunu serbest bıraktı, hangi irade serbest bıraktı? Hangi siyasi irade buna müdahale etmedi? Nasıl oluyor da gazeteci yazdıktan sonra Gaziantep'te yakalanıp yeniden hapse atılıyor? Yeniden hapse atıyorsanız neden serbest bırakıyorsunuz? Kim serbest bıraktı, kimler serbest bıraktı? Böyle bir acı tablo gerçekten içimize taş gibi oturuyor. Bunun da sorgulanması lazım. Bütün bu anlattıklarımın ötesinde çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Huzur içinde yaşamak isteriz. Elbette ki siyasi partiler yarışmalı ama bu yarışma iyilik üzerine olmalı. Her evde huzur, her evde bereket olmalı. Şehitlerimiz, gazilerimiz el üzerinde tutulmalı. Onlara gerekli saygıyı toplumun her kesimi göstermeli ve onlar da bu memleket için ödedikleri bedelin ne kadar değerli olduğunun farkına varmalı. Biz bunu yapabiliriz ve yapacağız."

Etkinliğe katılan malul gaziler adına CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi Başkanı Malul Gazi İzzet Ertunç da gazi ve şehit yakınlarının sorunlarına ilişkin bir konuşma yaptı.

Günün anısına Türkiye Malul Gaziler Derneği tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na hediyeler verildi.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.