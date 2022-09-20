CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençliğimin şehri Elazığ'da bizi bağrına basan halkımıza teşekkür ederim. İnadına büyüteceğiz bu birlikteliği. Hep beraber, hep beraber" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ'da yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında Adıyaman ve Malatya'da yine yurttaşlara hitap ederken çekilen fotoğrafının yer aldığı gönderiyi alıntıladı ve şu notu düştü:

"Gençliğimin şehri Elazığ'da bizi bağrına basan halkımıza teşekkür ederim. İnadına büyüteceğiz bu birlikteliği. Hep beraber, hep beraber…"