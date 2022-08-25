Kemal Kılçdaroğlu, CHP'ye Katılan Ertuğrul Eryılmaz'a Parti Rozeti Taktı - Son Dakika
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Kemal Kılçdaroğlu, CHP'ye Katılan Ertuğrul Eryılmaz'a Parti Rozeti Taktı

25.08.2022 18:05
Kemal Kılçdaroğlu, CHP'ye Katılan Ertuğrul Eryılmaz'a Parti Rozeti Taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partisine katılan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde AKP’den Doğubayazıt Belediye Başkanı adayı olan Ertuğrul Eryılmaz’a rozetini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve yönettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partisine katılan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde AKP'den Doğubayazıt Belediye Başkanı adayı olan Ertuğrul Eryılmaz'a parti rozeti taktı.

CHP'nin parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in koordinatörlüğünü yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında, partiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan yeni üye katılımları devam ediyor.

Son olarak, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'den Doğubayazıt Belediye Başkanı adayı ve eski Sağlık Bakanlarından Yaşar Eryılmaz'ın kardeşi, iş insanı Ertuğrul Eryılmaz, CHP'ye katıldı. Ertuğrul Eryılmaz'a rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu'nun makamında bugün yapılan katılım törenine, Salıcı ile Çelik de katıldı.

Kılıçdaroğlu, 28 Temmuz'da Ağrı'ya ziyarette bulunmuş ve Ağrılıların yoğun ilgisi ile karşılanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'da yapmak istediği esnaf ziyareti, halkın yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşmüştü. Ertuğrul Eryılmaz'ın CHP'ye katılımı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti diye başlayıp mitinge dönüşen Ağrı ziyareti sonrası, Doğu Masası çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Gelecek günlerde, Ağrı'da CHP'ye yeni katılımların olacağı belirtiliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemal Kılçdaroğlu, CHP'ye Katılan Ertuğrul Eryılmaz'a Parti Rozeti Taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılçdaroğlu, CHP'ye Katılan Ertuğrul Eryılmaz'a Parti Rozeti Taktı - Son Dakika
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