Kılıçdaroğlu: Giresun'da Enerjimizi Tazeledik. Sorunlar Büyük Ama İnancımız Tam. Sonunda Kazanan Millet Olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Giresun'da enerjimizi tazeledik. Sorunlar büyük ama inancımız tam. Sonunda kazanan Millet olacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını bugün Giresun'da yaptı. Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu, esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Giresun'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabında, vatandaşlarla birlikte çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, "Giresun'da enerjimizi tazeledik. Sorunlar büyük ama inancımız tam. Sonunda kazanan Millet olacak. Hep beraber, hep beraber" paylaşımı yaptı.