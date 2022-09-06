Kılıçdaroğlu, Giresun'da: "Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Giresun'da: "Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır"

06.09.2022 14:37
Kılıçdaroğlu, Giresun'da: "Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da esnaf ziyaretinin ardından yurttaşlara “Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir. O da Çankaya’dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin, fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz” diye seslendi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da esnaf ziyaretinin ardından yurttaşlara "Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin, fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz" diye seslendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Giresun'da bu sabah fındık harmanı ziyaretinin ardından Gazi Caddesi'nde esnafın sorularını dinledi ve caddede kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, yurttaşların bütün sorunlarını çözülmesi için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Beni mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. İnsan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin mücadelesidir. Memurun, öğretmenin mücadelesidir. Benim mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapıyorum. İstiyorum ki avantadan kazananlar değil alın teri ile kazananlar toplumun önünde olsun. Alın terine değer verilsin. Giresunlu hiçbir kardeşimin şunu unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, istediği, bütün amacı esnafın, işçinin, emeklinin, memurun, öğretmenin, taksi şoförü, otobüs şoförü, TIR şoförünün kazanması. Herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi Beşli Çetelerden hesap sormaktır.

Beşli Çeteler kazanacak, Beşli Çeteler bu milleti soyacak. Yemezler, yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Gizli, kapaklı iş yok bizde. Biz de her şey açık. Her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. Yol yaptın, köprü yaptın, kaça yaptın? Belli değil. Çetelere para, belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak, pastacı kazanacak, fındık üreticisi kazanacak kardeşim."

"ADRES ÇANKAYA"

Kılıçdaroğlu, ünlü bir çikolata firmasının Giresun'a geldiğini ve ucuz fiyattan fındık aldığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce milletim kazanacak. Bu ülkenin üreticisi kazanacak. Onlar haksızlığı önleyemezler, çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin, fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz. Fakirin, fukaranın olduğu yerde önce fakirliği bitireceksin. Bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun. Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilir ki sizin hakkınızı yiyor. Bilin ki sizin alın terini çalıyor. Siyasete giren adam zenginleşemez, köşeyi dönemez."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Giresun'da: 'Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:37:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Giresun'da: "Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement