Kılıçdaroğlu, Giresun'da: "Bize Eğer Bir Adres Olacaksa, Adresin Yeri Bellidir. O da Çankaya'dır"

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da esnaf ziyaretinin ardından yurttaşlara "Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin, fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz" diye seslendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Giresun'da bu sabah fındık harmanı ziyaretinin ardından Gazi Caddesi'nde esnafın sorularını dinledi ve caddede kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, yurttaşların bütün sorunlarını çözülmesi için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Beni mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. İnsan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin mücadelesidir. Memurun, öğretmenin mücadelesidir. Benim mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapıyorum. İstiyorum ki avantadan kazananlar değil alın teri ile kazananlar toplumun önünde olsun. Alın terine değer verilsin. Giresunlu hiçbir kardeşimin şunu unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, istediği, bütün amacı esnafın, işçinin, emeklinin, memurun, öğretmenin, taksi şoförü, otobüs şoförü, TIR şoförünün kazanması. Herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi Beşli Çetelerden hesap sormaktır.

Beşli Çeteler kazanacak, Beşli Çeteler bu milleti soyacak. Yemezler, yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Gizli, kapaklı iş yok bizde. Biz de her şey açık. Her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. Yol yaptın, köprü yaptın, kaça yaptın? Belli değil. Çetelere para, belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak, pastacı kazanacak, fındık üreticisi kazanacak kardeşim."

"ADRES ÇANKAYA"

Kılıçdaroğlu, ünlü bir çikolata firmasının Giresun'a geldiğini ve ucuz fiyattan fındık aldığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce milletim kazanacak. Bu ülkenin üreticisi kazanacak. Onlar haksızlığı önleyemezler, çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin, fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz. Fakirin, fukaranın olduğu yerde önce fakirliği bitireceksin. Bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun. Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilir ki sizin hakkınızı yiyor. Bilin ki sizin alın terini çalıyor. Siyasete giren adam zenginleşemez, köşeyi dönemez."