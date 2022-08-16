Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı

16.08.2022 18:58
Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma programları kapsamında geldiği Hacıbektaş’ta, restore edilen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı’nı ziyaret etti ve açılışını yaptı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı.

Haber: Berkay VAROL - KAMERA: Ünal AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programları kapsamında geldiği Hacıbektaş'ta, restore edilen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nı ziyaret etti ve açılışını yaptı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 751'inci ölüm yıldönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programları'na katılmak üzere kente geldi.

Kılıçdaroğlu'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Tarihi Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'na geldi. Restore edilen tarihi cemevi ve mesire alanını Kılıçdaroğlu, kurdele keserek açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, yenilenen Beştaşlar Cemevi ve mesire alanı hakkında Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı. Annesi ve babası anısına mesire alanına hayrat yaptıran Ağbaba, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

Kılıçdaroğlu, burada yurttaşlarla buluştu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, eski terminal alandaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki şirketi KİPTAŞ'ın Hacıbektaş'taki proje lansmanına katılmak üzere ayrıldı.

YORUMLAR
500
Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı 2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor 2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement