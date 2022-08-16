Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta, Yenilenen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nın Açılışını Yaptı

Haber: Berkay VAROL - KAMERA: Ünal AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programları kapsamında geldiği Hacıbektaş'ta, restore edilen Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nı ziyaret etti ve açılışını yaptı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 751'inci ölüm yıldönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programları'na katılmak üzere kente geldi.

Kılıçdaroğlu'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Tarihi Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'na geldi. Restore edilen tarihi cemevi ve mesire alanını Kılıçdaroğlu, kurdele keserek açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, yenilenen Beştaşlar Cemevi ve mesire alanı hakkında Arif Yoldaş Altıok'tan bilgi aldı. Annesi ve babası anısına mesire alanına hayrat yaptıran Ağbaba, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

Kılıçdaroğlu, burada yurttaşlarla buluştu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, eski terminal alandaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki şirketi KİPTAŞ'ın Hacıbektaş'taki proje lansmanına katılmak üzere ayrıldı.