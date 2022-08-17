Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-I Veli'nin Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-I Veli'nin Türbesini Ziyaret Etti

17.08.2022 00:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Beştaş-ı Veli’nin türbesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, türbede dua okudu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Beştaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, türbede dua okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünün 751. yıl dönümü nedeniyle bugün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu, ilk olarak, restore edilen tarihi Beştaşlar Cemevi ve Mesire Alanı'nı ziyaret ederek açılışını yaptı.

Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada "Halkın gururu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşıladı. Kılıçdaroğlu, yurttaşların hatıra fotoğrafı çektirme talebini geri çevirmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ'ın Hacıbektaş'ta yaptığı toplu konut projesinin tanıtımına da katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, türbede dua okudu.

Türbeye girişi sırasında yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na Hacıbektaş'ta CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-I Veli'nin Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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