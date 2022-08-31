GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2022

31.08.2022 00:08
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesinde Atatürk Evi'ni ziyaret edecek; Vezirköprü ilçesinde STK'ler, meslek odaları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak;

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesinde Atatürk Evi'ni ziyaret edecek; Vezirköprü ilçesinde STK'ler, meslek odaları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak; Bafra ilçesinde partisinin grup toplantısını yapacak, çiftçilerle bir araya gelerek esnaf gezisi gerçekleştirecek.

(Samsun/09.15/10.00/13.30/15.00/16.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "dünyanın en yaşlı gazisi" Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan ve 30 Ağustos törenleri sırasında vefat eden Turgut Kaçmaz için Ereğli Bozhane Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Zonguldak/13.02)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali Dağıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan müzik ekipleri ile TSK Armoni Mızıkası Moral ekibince Milli Savunma Üniversitesi'nde verilecek "Siperden Sahneye Müzik" konserine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Eğitimle, Özgür ve Yenilikçi Birey, Çoğulcu ve Katılımcı Toplum Vizyonu Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/22.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını, 2021 yılına ilişkin "yıllık gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini ve temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'da E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

(Lübliyana/15.00)

2- 2022-2023 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi fikstür ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/13.30)

3- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2022 - Son Dakika
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