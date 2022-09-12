Kılıçdaroğlu: Az Kaldı; Eğitim Politikalarını Bilimsel ve Eşitlik İlkesine Dayalı Bir Anlayışla Yeniden Yapılandıracağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Az Kaldı; Eğitim Politikalarını Bilimsel ve Eşitlik İlkesine Dayalı Bir Anlayışla Yeniden Yapılandıracağız

12.09.2022 09:23
Kılıçdaroğlu: Az Kaldı; Eğitim Politikalarını Bilimsel ve Eşitlik İlkesine Dayalı Bir Anlayışla Yeniden Yapılandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda. Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda. Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı. Öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarı dileyen Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!

Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Az Kaldı; Eğitim Politikalarını Bilimsel ve Eşitlik İlkesine Dayalı Bir Anlayışla Yeniden Yapılandıracağız - Son Dakika

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