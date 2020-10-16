CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"ni tanıttı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"ni tanıttı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Adım Adım İktidara" programında konuştu

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin açıklandığı "Adım Adım İktidara" programının tanıtımına katıldı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'nin birinci yüzyılda yaşanan sorunlarından bahsederek "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan "Adım Adım İktidara" programının açılışı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti üyeleri katıldı. Programda CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyetin ilk yüzyılında yaşanılan sorunlara değinilerek hazırlanan 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' tanıtıldı.

"Birinci yüzyılın bıraktığı beş temel sorunu Türkiye'nin gündemine getirdik"

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin gelecek hedefi veren bir beyanname olduğunu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Değerli yol arkadaşlarım. Adım adım iktidara diyoruz. 6 bin 800 yol arkadaşım 961 mahalleyi gezecek. Biz Türkiye'ye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken partiyiz. Birinci yüzyılın bıraktığı beş temel sorunu Türkiye'nin gündemine getirdik. Eğitim de sorunumuz vardı, dış politikada sorunumuz vardı, demokraside sorunumuz vardı, toplumsal barışta sorunumuz vardı ve ekonomide sorunumuz vardı. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin öznesi geçmişin bıraktığı mirası iyi kavramamız lazım. Beyannamenin temel özelliği bir Cumhuriyet Halk Partisi beyannamesinin ötesinde Türkiye'yi ikinci yüzyıla güçlü bir şekilde sokacak, sorunlarını çözecek ve bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye inşa edecek ve birlikteliği koruyacak bir söylem olmasıdır. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi aynı zamanda bir gelecek hedefi veren beyannamedir. 13 madde özenle seçilmiştir " ifadelerini kullandı.

(AT-HK-BA-Y)