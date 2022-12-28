Fotoğraftaki gergin yüz ifadeleri dikkat çekmişti! Akşener nedenini gribe bağladı - Son Dakika
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Fotoğraftaki gergin yüz ifadeleri dikkat çekmişti! Akşener nedenini gribe bağladı

28.12.2022 13:48
Fotoğraftaki gergin yüz ifadeleri dikkat çekmişti! Akşener nedenini gribe bağladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında dün Ankara'da gerçekleşen sürpriz zirve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel sosyal tesislerinde gerçekleşen görüşmeden servis edilen fotoğraflarda her iki liderin bir haylin gergin oldukları dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Akşener, gergin görünmesini geçirmekte olduğu grip hastalığına bağladı ve "Gergin bir durum yoktu" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel sosyal tesislerinde sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında yaşanan Saraçhane sürecinde aralarında kriz yaşandığı iddia edilen iki liderin görüşmesinde 6'lı masa ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuların ele alındığı ifade edildi.

FOTOĞRAFTAKİ YÜZ İFADELERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Zirveden basına servis edilen fotoğraflarda Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun bir hayli gergin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yüz ifadeleri kamuoyunda çeşitli iddiaların da ortaya atılmasına neden oldu.

"GRİPTİM, GERGİN BİR DURUM YOKTU"

Konuya gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportajda değinen Akşener, dağıtılan fotoğrafta her iki liderin de hayli gergin görünmesini kendisinin geçirmekte olduğu grip hastalığına bağladı ve "Gergin bir durum yoktu" dedi.

YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Fotoğraftaki gergin yüz ifadeleri dikkat çekmişti! Akşener nedenini gribe bağladı - Son Dakika


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