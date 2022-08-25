CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı

25.08.2022 22:37

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili açıklama yaptı. Hakimlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Amacını aşmış bir şaka. Serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan sanatçı Gülşen'e ilişkin açıklama yaptı.

"AMACINI AŞMIŞ BİR ŞAKA"

Kılıçdaroğlu, ''Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için'' ifadelerini kullandı.

"KIŞKIRTMALARA KARŞI KENETLENMELİYİZ"

''Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde'' ifadelerine açıklamasında yer verdi.

"SANATÇIYI SERBEST BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın'' diye yazdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen çağrısı: Hemen serbest bırakılmalı
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Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen ile ilgili ilk açıklama: Hemen serbest bırakılmalı - Son Dakika
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