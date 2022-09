Kılıçdaroğlu, İran'da Mahsa Amini'nin Öldürülmesine Karşı Protestoları Değerlendirdi: "Kadınlar Dünyanın Hiçbir Ülkesinde Bedel Ödememeli. Yapmamız...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesi karşısındaki protestoları; "Kadınlar dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir köşesinde bedel ödememeli. Bizim yapmamız gereken kadınlara saygı duymak" sözleri ile değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın Ankara Akyurt'ta Kızık Köy Konağı'nda organize ettiği film gösterimine katıldı. Kılıçdaroğlu, şiddet gören çiftçi kadının hayata tutunma hikayesini anlatan TÖZ adlı belgeseli yurttaşlarla beraber izledi. Belgeselin yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu ve belgeselde hayatı anlatılan Tuba Batu; CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan plaket aldı. Yönetmen Nohutçu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim TÖZ'ü yapmamdaki en büyük motivasyon, Tuba'nın yaşanan her şeye rağmen olaylara karşı duruşu oldu. Hiçbir zaman hedefinden, hayatından, kendinden vazgeçmedi. Aslında gerçekten doğamız gereği çok güçlüyüz. Tuba her ne kadar güçlü kadın tanımından hoşlanmasa da bu bir gerçek. Bazen bu gücü kültürel, toplumsal ya da ekonomik zorluklar nedeniyle unutabiliyoruz, kendimizi sıkışmış hissedebiliyoruz. Ama ben şundan eminim ki biz kadınlar birbirimize ne kadar destek olursak, ne kadar dayanışma içinde olursak, ne kadar örgütlenebilirsek bu içimizdeki güç, cevher daha kolay ortaya çıkacak. En önemlisi her daim üretimin içinde olmalıyız. Çünkü üretmek en çok biz kadınlara yakışıyor."

Belgeselde hayatı anlatılan Batu ise "Kadınların, unutmak zorunda kalmayacakları günler için" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin; İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesine karşı protestolarla ilgili sorusuna, "Kadınlar dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir köşesinde bedel ödememeli. Bizim yapmamız gereken kadınlara saygı duymak" dedi.