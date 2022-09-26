Kılıçdaroğlu: "Erdoğan Eleştirilmesin Diye, Şehadet Kurumuna Dahi İhanet Edilmiştir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin'in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD terör örgütünün şehit ettiği askerlerden Fethi Şahin'in ailesine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:

"IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin'in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir.

"1000 YILLIK GELENEĞİ OLAN ORDUMUZDAN AÇIKÇASI BEKLEMEZDİM BUNLARI"

Yandaş medya kuruluşları, Fethi Şahin'in IŞİD'e katıldığını bile yazmıştır. Şehit üzerinden pis algılar yapmışlardır. Saraydan her şey beklerim, onların paraları var, başka hiçbir şeyleri yok. Ama 1000 yıllık geleneği olan ordumuzdan açıkçası beklemezdim bunları.

"SİYASETİ HER KURUMA SOKARSAN, SONUÇ DA TABİ Kİ BU OLUR"

Mehmetçiğimizi unutulmaya terk ettiler. Siyaseti her kuruma sokarsan, sonuç da tabi ki bu olur. Bu konuyla ilgili fikrim çok nettir, Allah nasip eder de iktidara gelirsek, iki aile ile de helalleşeceğiz.

"KURULAN İLİŞKİLER VE BUNUN NASIL SONUÇLAR DOĞURDUĞUNU TBMM'DE KURACAĞIMIZ KOMİSYONDA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Önce orada olanları netliğe kavuşturacağız. Kurulan ilişkiler ve bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu TBMM'de kuracağımız komisyonda ortaya çıkaracağız, sonra buna sebep olanlar bedelini ödeyecek.

"BİR HEDEFİM DAHA VAR, ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARINI DA BULUP, TOPRAKLARIMIZA GERİ GETİRMEK"

En nihayetinde de devlet şehitlerimizin aileleriyle helalleşecek. Bir hedefim daha var, şehitlerimizin naaşlarını da bulup, topraklarımıza geri getirmek. Umarım o da nasip olur."