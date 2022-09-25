Kemal Kılıçdaroğlu, Işid'in Şehit Ettiği Türk Askerinin Ailesini Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Işid'in Şehit Ettiği Türk Askerinin Ailesini Ziyaret Edecek

25.09.2022 19:19
Kemal Kılıçdaroğlu, Işid'in Şehit Ettiği Türk Askerinin Ailesini Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin'in ailesini Konya'daki evinde ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı açıklandı. Kılıçdaroğlu yarın IŞİD'in şehit ettiği askerlerden Fethi Şahin'in ailesini Konya'daki evinde ziyaret edecek. Daha sonra Ankara'ya dönecek olan Kılıçdaroğlu MYK toplantısına katılacak ve akşam da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye'de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin'i (26) şehit etmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin'in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupta, "Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD'in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini yakan teröristin, Türk vatandaşı IŞİD'li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD'in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt'un ise Suriye'de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Işid'in Şehit Ettiği Türk Askerinin Ailesini Ziyaret Edecek - Son Dakika

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