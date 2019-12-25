CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'yü andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsız bir devlet kurma idealiyle, savaş cephelerinden, Lozan'daki başarıya ve iktisadi kalkınmaya uzanan yolculukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yol arkadaşlığı yapan, ikinci Cumhurbaşkanımız, örnek devlet adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum."