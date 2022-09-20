GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, partisinin milletvekilleriyle grup toplantısında bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Elazığ/11.30/13.30/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/14.00/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Bartın OSB Trafo Merkezi'nin açılışını yapacak, Amasra TTK'ye ziyaret gerçekleştirecek.

(Bartın/10.30-15.15)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Pakistan'a gönderilecek insani yardım trenini uğurlayacak, tarım sektörü temsilcileri toplantısına katılacak.

(Van/10.00/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Innotrans Fuarı'na iştirak edecek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ??????? stantlarının açılışını gerçekleştirecek ve diğer stantları ziyaret edecek.

(Berlin)

4- TÜİK, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri, dünya liderlerinin katılımıyla başlayacak.

(New York)

SPOR

1- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/11.00)

2- Voleybol Erkekler Balkan Kupası başlayacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, ilk maçında Moldova'nın DOR Chisina takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/15.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası Tekirdağ Süleymanpaşa- Kastamonu Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Tekirdağ/15.00)

4- Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek; merhumun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Ankara/14.00/16.14)

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