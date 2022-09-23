Kılıçdaroğlu'nun "Gerçekten Benimle Birlikte Misiniz?" Sözlerine Destek Geldi: "Yanındayım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'da "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?", "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, sosyal medyada CHP yöneticileri, belediye başkanları ve milletvekillerinden "Yanındayım" etiketiyle destek mesajları geldi. "Yanındayım" etiketi, Twitter'de kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Seferihisar'daki kampında yaptığı konuştu. Kılıçdaroğlu, toplantıda partililere; "Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğinizi de görüyorum ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle birlikte misiniz?" sözlerine sosyal medyadan CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililerden destek mesajları geldi. "Yanındayım", "Seninleyiz Kılıçdaroğlu" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine gelen destek mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, milletimizin huzurlu ve mutlu olduğu, daha aydınlık, daha özgür ve daha adil bir Türkiye için bugün de yarın da Sayın Genel Başkanımızın yanındayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında geliyor gelmekte olan.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Aydınlık yarınlar için daima Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Sayın Genel Başkanım, hep yanındaydık, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yanındayım.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Dün ne isem bugün de aynıyım. Yanındayım.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Devlete adalet, millete refah, memlekete huzur için yanındayım.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yanındayım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Üretim, eğitim, adalet, sosyal devlet… Yarının Türkiye'sini inşa yolculuğunda, her zaman yanındayım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Tavrımız net! Yolun yolumuzdur. Seninleyiz Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Yolunuz, yolumuzdur. Mücadelenizde yanındayız, arkanızdayız sayın Genel Başkanım!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Halk düşmanlarını beraber yeneceğiz. Yanındayız Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Kara: Adalet için, özgürlük için, hak için, hukuk için, millete refah, memlekete huzur için yanındayım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: Hak, hukuk, adalet için; milletimizin hazinesini soyanlardan hesap sormak için; Türkiye'yi, fabrikalarla çevrili bir kale yapmak için; vatanı ve vatandaşlığı satanları göndermek için; güçlü bir sosyal devlet ile eşitsizliklere son vermek için; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Şartlar ne olursa olsun cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma mücadelemizden, adalet mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız. Bu büyük mücadelede seni asla yalnız bırakmayacağız, yanındayım sayın Genel Başkanım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Tavrımız net, seninleyiz Kılıçdaroğlu, yanındayız Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Yaşanabilir bir Türkiye ve halkın iktidarı için her daim seninleyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Evlatlarımızın geleceği için, aydınlık günler için, adaletli yarınlar, huzurlu, özgür ve refah bir Türkiye için liderimizin yanındayım birlikte başaracağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Yanındayım.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Halk düşmanlarını yenmek için yanındayız Genel Başkanım.