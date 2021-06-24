CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke'de esnaf ziyareti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla özçekim yapması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesi, el sallaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilaj hakkında bilgi alması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke İskelesinden tekneye binmesi
Balıkçıların Kemal Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram etmesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknede balıkçılarla sohbeti KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hereke'de esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve ikram edilen balık ekmeği yedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi - Son Dakika