Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kader'e Çağrı: "Kadınları Örgütleyin, Kendi Adaylarını Çıkarsınlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Karaoğlu, CHP'den Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkmayan 20 ile odaklanması talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KADER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ile beraberindeki 11 kişilik yönetim kurulu ve şube başkanlarından oluşan heyeti CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Heyete, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

Görüşmede kadın hareketinin güçlü olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara özellikle yoğunlaşmak gerektiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacaklarını şöyle anlattı:

"Aile Destekleri Sigortası projemiz kapsamında kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız. Tarım sektöründe çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini yatıracağız, böylece vakti geldiğinde emeklilik hakkı elde edecekler. Herkes doğduğu yerde doyabilecek, çiftçi köyünde refah içinde, huzur içinde yaşayacak. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Ayrıca boşandıktan sonra ekonomik güçlük yaşayan kadınlar için 'Yeni Başlangıçlar Fonu' oluşturacağız. Kadın istihdamını artırmak için teşvikler uygulayacağız. Kadının üzerindeki bakım yükünü almak için kreş sayısını arttıracağız."

KARAOĞLU: HİÇ KADIN MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYAN 20 İL VAR

Karaoğlu, CHP'nin kadın istihdamını arttıracak ve kadını güçlendirecek projelerini yakından takip ettiklerini belirtti. En önemli taleplerinin siyasette eşit temsil olduğunu kaydeden Karaoğlu, "Eşitsizliğe birlikte son verelim" dedi. Karaoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunuyor. Bu iller; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur. Biz bu kentlerin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, farkındalık çalışması yürütmek istiyoruz. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacımız var. CHP çok köklü bir parti ve Türkiye için kritik bir öneme sahip. Birlikte hareket ederek bu eşitsizliği ortadan kaldırabiliriz."

KILIÇDAROĞLU: ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kılıçdaroğlu, talepleri dinledikten sonra, "Biz kadınların Meclis'te eşit temsili için yasa teklifi hazırlayan bir partiyiz. Eşitlikten yanayız. Fakat bu illerin bazılarında CHP'nin hiç milletvekili yok. Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler. Örgütlenme sürecine katkı koyun. Son seçimlerde kadın muhtar sayısındaki artış ne kadar umut vericiydi. Milletvekilliği için de aynısı olabilir. Kadınların örgütlü gücünü çok önemsiyoruz. Bu aydan itibaren kadın üyelerimizden aidat almaya son verdik, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Belediye hizmetlerinin kadın örgütlenmesi üzerindeki olumlu etkisine değinen Kılıçdaroğlu, "İllerin kültürel yapıları çok önemli. Erzurum'da bir kitap kafe açılmasını istemiştim. Bir belediyemiz sayesinde Erzurum'da açılan kitap kafe gençlerin ve kadınların uğrak noktası oldu. Özellikle genç kadınlara istihdam sağlayan bu kafede gençler çayını, kahvesini içip kitabını okuyabiliyor. Şanlıurfa'da, Aksaray'da, Kayseri'de, kısacası ülke genelinde bu uygulamayı yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

NAZLIAKA: AKP GİDECEK EŞİTLİK GELECEK

Nazlıaka da "Öncelikli hedefimiz; 'Şuradan iki kadın vekil gelsin şöyle sembolik olarak' diyen, kadın siyasetçiyi 'sembol' gibi gören anlayışı değiştirmek. Eşit bir Türkiye kurmak. AKP gidecek, eşitlik gelecek" ifadelerini kullandı.